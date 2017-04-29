Группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов, прогремевших в пятницу, 28 апреля в столице Ирака, городе Багдад.

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Взрывы прогремели в районе Эр-Каррада, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек, и получили ранения не менее 7 человек.

Напомним, что из-за взрыва в Багдаде погибли шесть человек.