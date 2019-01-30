Угруповання "Джейш аль-Адль" взяло на себе відповідальність за вибухи в Ірані

Два вибухи сталися в місті Захедан, адміністративному центрі провінції. За даними агентства, троє співробітників поліції отримали легкі поранення.

В іранській провінції Систан і Белуджистан проживає народність белуджи, які є мусульманами-сунітами, на відміну від більшості населення Ірану, яке дотримується шиїтського напрямку в ісламі.

У цій провінції, прикордонній з Пакистаном і Афганістаном, діє ряд терористичних угруповань, в тому числі “Джундалла”, “Джейш аль-Адль” і “Джейш ан-Наср”, які об’єднують в основному сунітів, які виступають проти шиїтського керівництва Ірану. Бойовики організацій регулярно влаштовують збройні напади на прикордонні загони і мирних жителів на південному сході країни.

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У грудні минулого року в місті Чабахар в іранській провінції Систан і Белуджистан у штаб-квартири поліції прогримів вибух, після чого почалася стрілянина. За словами заступника губернатора провінції з питань безпеки Мохаммад Хаді Мараши, вибуховий пристрій знаходився в автомобілі. В результаті нападу загинули двоє людей, 43 отримали поранення, відповідальність за атаку взяло на себе екстремістське угруповання “Ансар аль-Фуркан”.

Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІД) взяло на себе відповідальність за два вибухи, що відбулися в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін.