Группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрывы в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Террористическая группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрывы, прогремевшие во вторник в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Два взрыва произошли в городе Захедан, административном центре провинции. По данным агентства, трое сотрудников полиции получили легкие ранения.
В иранской провинции Систан и Белуджистан проживает народность белуджи, которые являются мусульманами-суннитами, в отличие от большинства населения Ирана, которое придерживается шиитского направления в исламе.
В этой провинции, приграничной с Пакистаном и Афганистаном, действует ряд террористических группировок, в том числе "Джундалла", "Джейш аль-Адль" и "Джейш ан-Наср", объединяющие в основном суннитов, выступающих против шиитского руководства Ирана. Боевики организаций регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничные отряды и мирных жителей на юго-востоке страны.
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В декабре прошлого года в городе Чабахар в иранской провинции Систан и Белуджистан у штаб-квартиры полиции прогремел взрыв, после чего началась стрельба. По словам заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши, взрывное устройство находилось в автомобиле. В результате нападения погибли два человека, 43 получили ранения, ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка "Ансар аль-Фуркан".
Как сообщал УНН, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедшие в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин.