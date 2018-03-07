Угорці Закарпаття підтримують ініціативу введення постійної місії ОБСЄ в області
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. Угорська громада в особі Товариства угорської культури Закарпаття (ГО “ТУКЗ — КМКС”) підтримує ініціативу введення в області постійної місії ОБСЄ. Про це йдеться у заяві Товариства, передає УНН.
Передували відповідній заяві напади на будівлю Товариства угорської культури на Закарпатті (ТУКЗ) в Ужгороді 4 та 27 лютого 2018 року.
“Громадська організація "Товариство угорської культури Закарпаття" (ГО "ТУКЗ — КМКС") вважає обнадійливим затримання та взяття під варту правоохоронними органами осіб, які підозрюються в підриві 27 лютого в Ужгороді центрального офісу нашої організації. Враховуючи соціальну небезпечність цього інциденту, просимо обрати для затриманих запобіжний захід у вигляді арешту. Вважаємо, що звільнення підозрюваних з-під варти у зв’язку із внесенням застави не сприяло б розкриттю злочину.
Просимо органи правосуддя врахувати при розгляді справи, відповідно до чинних законів України, суспільну небезпечність скоєного злочину. ГО "ТУКЗ — КМКС" вітає пропозицію ОБСЄ щодо створення на Закарпатті спеціальної моніторингової місії, оскільки з огляду на події, які трапилися в області останнім часом, це є вкрай необхідною ініціативою”, — йдеться у заяві Товариства угорської культури Закарпаття.
Інформацію про те, що представники ОБСЄ виходили з ініціативою про введення постійної місії на Закарпатті, УНН підтвердили і у прес-службі Закарпатської обласної ради з посиланням на депутата обласної ради від КМКС Йосипа Борто, який водночас є першим заступником голови облради.
“Однак це не обговорювалося офіційно з керівництвом обласної ради чи депутатським корпусом...”, — зазначила речниця Закарпатської облради Вікторія Сенгетовська.
На початку ж березня голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс мав зустріч із керівником Івано-Франківського відділення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Давидом Піге, де, зокрема, обговорювався інцидент з підпалом офісу спілки угорців в Ужгороді.
“Я, як голова облради, весь депутатський корпус різко засудили ці вкрай негативні явища, мета яких — розхитати ситуацію в мирнім краю. 29 березня відбудеться друге пленарне засідання 10-ї сесії облради, у ході якого буде обговорено звіт про роботу правоохоронних органів, у т.ч. і по цьому інциденту. Всі депутати облради очікують повного розслідування та покарання винних. В протилежному випадку ініціюватимемо відкликання з посади керівника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Та, знаючи його фахові якості, думаю, діло до цього не дійде, і ми матимемо чітку картину того, що сталося з ґрунтовними висновками”, — заявив на зустрічі із представником ОБСЄ Михайло Рівіс.
Як повідомляв УНН, Угорщина знову наполягає на присутності місії ОБСЄ на Закарпатті.