Венгры Закарпатья поддерживают инициативу введения постоянной миссии ОБСЕ в области

Предшествовали заявлении нападения на здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ) в Ужгороде 4 и 27 февраля 2018.

"Общественная организация "Общество венгерской культуры Закарпатья" (ОО "ОВКЗ - КМКС") считает обнадеживающим задержания и заключения под стражу правоохранительными органами лиц, подозреваемых в подрыве 27 февраля в Ужгороде центрального офиса нашей организации. Учитывая социальную опасность этого инцидента, просим выбрать для задержанных меру пресечения в виде ареста. Считаем, что освобождение подозреваемых из-под стражи в связи с внесением залога не способствовало бы раскрытию преступления.

Просим органы правосудия учесть при рассмотрении дела в соответствии с действующими законами Украины, общественную опасность совершенного преступления. ОО "ОВКЗ - КМКС" приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива", - говорится в заявлении Общества венгерской культуры Закарпатья.

Информацию о том, что представители ОБСЕ выходили с инициативой о введении постоянной миссии на Закарпатье, УНН подтвердили и в пресс-службе Закарпатского областного совета со ссылкой на депутата областного совета от КМКС Иосифа Борто, который является первым заместителем председателя облсовета.

"Однако это не обсуждалось официально с руководством областного совета или депутатским корпусом...", - отметила пресс-секретарь Закарпатского облсовета Виктория Сенгетовская.

В начале же марта председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис встретился с руководителем Ивано-Франковского отделения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Давидом Пиге, где, в частности, обсуждался инцидент с поджогом офиса союза венгров в Ужгороде.

"Я, как председатель облсовета, весь депутатский корпус резко осудили эти крайне негативные явления, цель которых - расшатать ситуацию в мирном краю. 29 марта состоится второе пленарное заседание 10-й сессии облсовета, в ходе которого будет обсуждаться отчет о работе правоохранительных органов, в т.ч. и по этому инциденту. Все депутаты облсовета ожидают полного расследования и наказания виновных. В противном случае инициировать отзыве с должности руководителя Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Но, зная его профессиональные качества, думаю, дело до этого не дойдет, и мы будем иметь четкую картину того, что произошло с глубокими выводами", - заявил на встрече с представителем ОБСЕ Михаил Ривис.

Как сообщал УНН, Венгрия вновь настаивает на присутствии миссии ОБСЕ на Закарпатье.