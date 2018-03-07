Венгры Закарпатья поддерживают инициативу введения постоянной миссии ОБСЕ в области

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 48731 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60025 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63348 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103555 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 95533 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103883 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110895 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117012 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122584 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134033 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 61208 просмотра
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 32499 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 45761 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 74785 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

16:21 • 24786 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 74808 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 103555 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118111 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 185545 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 218939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 45803 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 100624 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102416 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108562 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196200 просмотра
Актуальное
Венгры Закарпатья поддерживают инициативу введения постоянной миссии ОБСЕ в области

Венгры Закарпатья поддерживают инициативу введения постоянной миссии ОБСЕ в области

Киев  •  УНН

 • 15244 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. Венгерская община в лице Общества венгерской культуры Закарпатья (ОО "ОВКЗ - КМКС") поддерживает инициативу введения в области постоянной миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении Общества, передает УНН.

Предшествовали заявлении нападения на здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ) в Ужгороде 4 и 27 февраля 2018.

"Общественная организация "Общество венгерской культуры Закарпатья" (ОО "ОВКЗ - КМКС") считает обнадеживающим задержания и заключения под стражу правоохранительными органами лиц, подозреваемых в подрыве 27 февраля в Ужгороде центрального офиса нашей организации. Учитывая социальную опасность этого инцидента, просим выбрать для задержанных меру пресечения в виде ареста. Считаем, что освобождение подозреваемых из-под стражи в связи с внесением залога не способствовало бы раскрытию преступления.

Просим органы правосудия учесть при рассмотрении дела в соответствии с действующими законами Украины, общественную опасность совершенного преступления. ОО "ОВКЗ - КМКС" приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива", - говорится в заявлении Общества венгерской культуры Закарпатья.

Информацию о том, что представители ОБСЕ выходили с инициативой о введении постоянной миссии на Закарпатье, УНН подтвердили и в пресс-службе Закарпатского областного совета со ссылкой на депутата областного совета от КМКС Иосифа Борто, который является первым заместителем председателя облсовета.

"Однако это не обсуждалось официально с руководством областного совета или депутатским корпусом...", - отметила пресс-секретарь Закарпатского облсовета Виктория Сенгетовская.

В начале же марта председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис встретился с руководителем Ивано-Франковского отделения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Давидом Пиге, где, в частности, обсуждался инцидент с поджогом офиса союза венгров в Ужгороде.

"Я, как председатель облсовета, весь депутатский корпус резко осудили эти крайне негативные явления, цель которых - расшатать ситуацию в мирном краю. 29 марта состоится второе пленарное заседание 10-й сессии облсовета, в ходе которого будет обсуждаться отчет о работе правоохранительных органов, в т.ч. и по этому инциденту. Все депутаты облсовета ожидают полного расследования и наказания виновных. В противном случае инициировать отзыве с должности руководителя Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Но, зная его профессиональные качества, думаю, дело до этого не дойдет, и мы будем иметь четкую картину того, что произошло с глубокими выводами", - заявил на встрече с представителем ОБСЕ Михаил Ривис.

Как сообщал УНН, Венгрия вновь настаивает на присутствии миссии ОБСЕ на Закарпатье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы