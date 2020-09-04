Угорського посадовця не пустили в Україну: у МЗС роз'яснили ситуацію

“МЗС України з подивом сприйняло заяви щодо заборони на в'їзд державному секретареві канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Яношу Потапі. Неможливість в'їзду пов'язана з введеними Урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні і не носить політичного характеру. У цьому контексті вважаємо неприпустимими висловлювання консула Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Куті на урочистостях 3 вересня з нагоди відкриття відремонтованої середньої школи № 10 ім. Габора Дойки в місті Ужгород”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в МЗС з розумінням ставляться до запроваджених Угорщиною обмежень у контексті протидії пандемії коронавірусу і очікують на таку саму повагу з угорського боку до рішень Уряду України.

“Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин. Ми очікуємо, що будуть зроблені відповідні висновки… У зв'язку з викладеним до МЗС буде запрошено посла Угорщини в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 вересня для громадян Україні діють нові правила для в’їзду в Угорщину: тим, кому дозволений в’їзд до країни, має обов’язково пройти 14-денну самоізоляцію.