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Угорсько-шведські відносини перебувають на низькому рівні: помічник Орбана про заявку Стокгольму до НАТО

Угорсько-шведські відносини перебувають на низькому рівні: помічник Орбана про заявку Стокгольму до НАТО

Київ • УНН

 • 628490 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Відносини між Швецією та Угорщиною перебувають на низькому рівні, заявив у четвер голова адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана, закликавши Стокгольм зробити кроки для зміцнення довіри. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Деталі

Голова апарату Орбана Гергелі Гуляс знову висловив стурбованість правлячої партії щодо заявки Швеції на членство в НАТО, яку, за його словами, поділяє уряд Орбана.

Ці побоювання посилилися тим, що Швеція та Фінляндія нещодавно приєдналися до позову, порушеного Європейською комісією проти Угорщини.

"Поточні шведсько-угорські відносини... також через це втручання з боку Комісії перебувають на низькому рівні, і необхідні кроки для підвищення довіри", - сказав Гуляс, відповідаючи на запитання.

"У такій ситуації єдність НАТО має першорядне значення, і нам не допоможе перенесення двосторонніх дебатів до НАТО".

Доповнення

Фінляндія та сусідня Швеція разом минулого року подали заявку на вступ до НАТО, але заявку Швеції затримали члени НАТО Туреччина та Угорщина, які посилаються на невдоволення шведською критикою послужного списку Орбана в галузі демократії та верховенства права.

Угорський процес ратифікації зупинився в парламенті з липня, а в лютому Орбан вперше висловив занепокоєння членством скандинавських країн у НАТО. Серед інших критичних зауважень Орбан звинуватив обидві країни у поширенні відвертої брехні про демократію в Угорщині.

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