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Венгерско-шведские отношения находятся на низком уровне: помощник Орбана о заявке Стокгольма в НАТО

Венгерско-шведские отношения находятся на низком уровне: помощник Орбана о заявке Стокгольма в НАТО

Киев • УНН

 • 628487 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Отношения между Швецией и Венгрией находятся на низком уровне, заявил в четверг глава администрации премьер-министра Виктора Орбана, призвав Стокгольм предпринять шаги для укрепления доверия. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава аппарата Орбана Гергели Гуляс вновь выразил обеспокоенность правящей партии относительно заявки Швеции на членство в НАТО, которую, по его словам, разделяет правительство Орбана.

Эти опасения были усилены тем, что Швеция и Финляндия недавно присоединились к иску, возбужденному Европейской комиссией против Венгрии.

"Текущие шведско-венгерские отношения... также из-за этого вмешательства со стороны Комиссии находятся на низком уровне, и необходимы шаги для повышения доверия", - сказал Гуляс, отвечая на вопрос.

"В такой ситуации единство НАТО имеет первостепенное значение, и нам не поможет перенос двусторонних дебатов в НАТО".

Дополнение

Финляндия и соседняя Швеция вместе в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО, но заявку Швеции задержали члены НАТО Турция и Венгрия, которые ссылаются на недовольство шведской критикой послужного списка Орбана в области демократии и верховенства права.

Венгерский процесс ратификации остановился в парламенте с июля, а в феврале Орбан впервые выразил обеспокоенность членством скандинавских стран в НАТО. Среди других критических замечаний Орбан обвинил обе страны в распространении откровенной лжи о демократии в Венгрии.

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