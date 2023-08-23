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Угорщина схвалила 90,9% заяв на отримання Шенгенської візи росіянами

Угорщина схвалила 90,9% заяв на отримання Шенгенської візи росіянами

Київ • УНН

 • 680604 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російська туристична федерація нещодавно рекомендувала росіянам Угорщину як перспективний напрямок для отримання шенгенської візи, щоб подорожувати Європою. Будапешт схвалив  90,9% з близько 27 тисяч заяв громадян рф на отримання візи, пише УНН з посиланням на SchengenVisa.

Деталі

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну європейські країни запровадили санкції проти країни-агресора на знак солідарності з Україною та з метою припинення військової агресії. У результаті власники російських паспортів мають обмежений вибір міст, куди можуть вільно поїхати, пише видання.

Попри те, що туристична федерація рф рекомендувала Угорщину для отримання візи, частка відхилених заявок, враховуючи їх більшу кількість, в Іспанії та Фінляндії. Так, Будапешт схвалив 90,9% з 27 595 заяв, поданих громадянами рф, Мадрид -  92,5%, а Гельсінки - 93,4%. За даними SchengenVisa, у 2022 році консульства Іспанії схвалили 154 450 із 166 893 заявок на отримання шенгенської візи росіянам, а Фінляндія - 105 323 заявки з 112 737. Відповідно, показники відмов у консульствах цих країн вищі, ніж в інших країнах.

Крім цього, найвищий рівень схвалення видачі віз громадянам рф має Польща - 98,4%. Однак, у цій країні нижча, ніж в інших країнах – 2208 у порівнянні з понад 112 000 і 166 000, поданими до консульств Фінляндії та Іспанії. Зазначається, що серед інших країн, які найбільше схвалили надання "шенгену" росіянам: Литва (96,1%), Нідерланди (94%), Латвія (93,3%).

Рівень визнання угорською владою російських заявників поставив би країну на восьме місце серед найпростіших країн для видачі віз і на третє місце у порівнянні з країнами, які отримали більшу кількість заявників, такими як Іспанія та Фінляндія, зазначає видання.

Нагадаємо

Фінляндія ввела додаткові обмеження на поїздки для бізнес-мандрівників, власників нерухомості та студентів з росії.

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