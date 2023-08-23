Венгрия одобрила 90,9% заявлений на получение Шенгенской визы россиянами

Детали

После полномасштабного вторжения рф в Украину европейские страны ввели санкции против страны-агрессора в знак солидарности с Украиной и с целью прекращения военной агрессии. В результате владельцы российских паспортов имеют ограниченный выбор городов, куда могут свободно поехать, пишет издание.

Несмотря на то, что туристическая федерация рф рекомендовала Венгрию для получения визы, доля отклоненных заявок, учитывая их большее количество, в Испании и Финляндии. Так, Будапешт одобрил 90,9% из 27 595 заявлений, поданных гражданами рф, Мадрид - 92,5%, а Хельсинки - 93,4%. По данным SchengenVisa, в 2022 году консульства Испании одобрили 154 450 из 166 893 заявок на получение шенгенской визы россиянам, а Финляндия - 105 323 заявки из 112 737. Соответственно, показатели отказов в консульствах этих стран выше, чем в других странах.

Кроме этого, самый высокий уровень одобрения выдачи виз гражданам рф имеет Польша - 98,4%. Однако, в этой стране ниже, чем в других странах – 2208 по сравнению с более 112 000 и 166 000, поданными в консульства Финляндии и Испании. Отмечается, что среди других стран, которые больше всего одобрили предоставление "шенгена" россиянам: Литва (96,1%), Нидерланды (94%), Латвия (93,3%).

Уровень признания венгерскими властями российских заявителей поставил бы страну на восьмое место среди самых простых стран для выдачи виз и на третье место по сравнению со странами, которые получили большее количество заявителей, такими как Испания и Финляндия, отмечает издание.

Напомним

Финляндия ввела дополнительные ограничения на поездки для бизнес-путешественников, владельцев недвижимости и студентов из россии.