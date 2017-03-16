Угорщина передала Закарпаттю першу партію вакцин від кору
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні, 16 березня, Закарпаття отримало гуманітарний вантаж з Угорщини із п’ятьма тисячами доз вакцин від кору, передає кореспондент УНН.
Це перша партія вакцин із 20 тисяч запланованих доз.
На кордоні гуманітарний вантаж зустрічали голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, Генеральний консул Генерального консульства Угорщини у м.Ужгород Йожеф Бугайло та співробітники департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА.
“Ми отримали першу партію вакцин для профілактики кору, паротиту і краснухи. Ця допомога від уряду Угорщини є надзвичайно цінною, особливо враховуючи погіршення епідситуації в цілому у світі, зокрема у сусідній Румунії. Ми наразі маємо й свою вакцину, однак це лише третина від потреби”, — розповів УНН директор департаменту хорони здоров’я Закарпатської ОДА Михайло Маркович.
Водночас головний лікар Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк наголосив, що область використовує для вакцинації препарати, які надходять ще за 2015 і 2016 роки.
“За 2017 рік вакцин ми ще не отримували. Якщо говорити про кір, то станом на 1 березня 2017 року на Закарпатті вакциновано лише 33% населення”, — зазначив М.Поляк.
Отримані вакцини помістили у централізований склад для імунобіологічних препаратів Закарпатської обласної санітарно-епідеміологічної станції. Згодом препарати будуть розподілені по області відповідно до потреб районів.
Як раніше повідомляв УНН, Закарпаття мало отримати від Угорщини 20 тис. вакцин від кору.