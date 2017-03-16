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Венгрия передала Закарпатью первую партию вакцин от кори

Венгрия передала Закарпатью первую партию вакцин от кори

Киев • УНН

 • 12738 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня, 16 марта, Закарпатье получило гуманитарный груз из Венгрии с пятью тысячами доз вакцин от кори, передает корреспондент УНН.

Это первая партия вакцин из 20 тысяч запланированных доз.

На границе гуманитарный груз встречали председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, Генеральный консул Генерального консульства Венгрии в г. Ужгород Йожеф Бугайло и сотрудники департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

"Мы получили первую партию вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи. Эта помощь от правительства Венгрии являеться чрезвычайно ценной, особенно учитывая ухудшение эпидситуации в целом в мире, в частности в соседней Румынии. Мы сейчас имеем и свою вакцину, однако это лишь треть от потребности", - рассказал УНН директор департамента охраны здоровья Закарпатской ОГА Михаил Маркович.

В то же время главный врач Закарпатской областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк подчеркнул, что область использует для вакцинации препараты, поступающие еще 2015 и 2016 годы.

"За 2017 вакцин мы еще не получали. Если говорить о кори, то по состоянию на 1 марта 2017 года на Закарпатье вакцинировано лишь 33% населения ", - отметил М.Поляк.

Полученные вакцины поместили в централизованный склад для иммунобиологических препаратов Закарпатской областной санитарно-эпидемиологической станции. Впоследствии препараты будут распределены по области в соответствии с потребностями районов.

Как ранее сообщал УНН,  Закарпаття должно было получить от Венгрии 20 тыс. вакцин от кори.

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