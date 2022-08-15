Угорщина нарощує постачання російського газу по трубопроводу Turkstream
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Угорщина оголосила, що збільшує імпорт газу з рф по трубопроводу Turkstream, який транспортує блакитне паливо до Угорщини через Болгарію та Сербію. Російський енергетичний гігант "Газпром" додасть 2,6 мільйона кубометрів газу на добу до попередньо узгоджених поставок, заявив державний секретар МЗС країни Тамаш Менцер. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.
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"Через війну, що йде по сусідству, і відповідь на неї санкціями, Європа зіткнулася з серйозною енергетичною кризою. Попри стрімке подорожчання природного газу, питання сьогодні полягає не в ціні на газ, а в тому, чи вистачить його на зимовий сезон. Обов'язок уряду Угорщини - забезпечити безпечне постачання газу для країни, і ми це виконуємо", - заявив Менцер.
Деталі
Угорщина приблизно на 85% залежить від російського газу і рішуче виступає проти ідеї будь-яких санкцій ЄС щодо імпорту блакитного палива з рф. Прем’єр-міністр Віктор Орбан також наполягає, що імпорт російської сирої нафти необхідно звільнити від санкцій ЄС.
Менцер додав, що "Газпром" збільшить поставки по трубопроводу Turkstream на 2,6 мільйона кубометрів газу на добу, ніж планувалося раніше, згідно з торговими угодами. Окрім того, тривають перемовини щодо вересневих поставок.
Додамо
росія припинила поставки газу до Болгарії, але Софія продовжує транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
Згідно з угодою, підписаною минулого року, Угорщина імпортує з рф 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років з можливістю зміни закуплених обсягів через 10 років.
Раніше
11 серпня відновився транзит російської нафти через Україну до Угорщини.