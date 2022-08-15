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Венгрия наращивает поставки российского газа по трубопроводу Turkstream

Киев • УНН

 • 162473 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Венгрия объявила, что увеличивает импорт газа из рф по трубопроводу Turkstream, который транспортирует голубое топливо в Венгрию через Болгарию и Сербию. Российский энергетический гигант "Газпром" добавит 2,6 миллиона кубометров газа в сутки к предварительно согласованным поставкам, заявил государственный секретарь МИД страны Тамаш Менцер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Венгрия наращивает поставки российского газа по трубопроводу Turkstream

Цитата

"Из-за войны, идущей по соседству, и ответа на нее санкциями, Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. Несмотря на стремительное подорожание природного газа, вопрос сегодня заключается не в цене на газ, а в том, хватит ли его на зимний сезон. Обязанность правительства Венгрии - обеспечить безопасные поставки газа для страны, и мы это выполняем", - сообщил Менцер.

Детали

Венгрия примерно на 85% зависит от российского газа и решительно выступает против идеи любых санкций ЕС относительно импорта голубого топлива из россии. Премьер-министр Виктор Орбан также настаивает, что импорт российской сырой нефти необходимо освободить от санкций ЕС.

Менцер добавил, что "Газпром" увеличит поставки по трубопроводу Turkstream на 2,6 миллиона кубометров газа в сутки, по сравнению с тем, что планировалось ранее, согласно торговым соглашениям. Кроме того, продолжаются переговоры по сентябрьским поставкам.

Добавим

россия прекратила поставки газа в Болгарию, но София продолжает транзит российского газа в Сербию и Венгрию.

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия импортирует из россии 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения закупленных объемов через 10 лет.

Раньше

11 августа возобновился транзит российской нефти через Украину в Венгрию.

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