Угоду з ЄС щодо співфінансування Фонду енергоефективності підпишуть на початку року - Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Підписання угоди між Україною та ЄС щодо фінансування енергоефективності відбудеться на початку року. Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубко, передає УНН.
“Україна та Євросоюз на фінальній стадії підписання угоди про співпрацю щодо співфінансування Фонду енергоефективності. Плануємо на початку року її підписати”, — сказав Г.Зубко.
За його словами, підписання угоди відкриває доступ до ресурсу безповоротної донорської допомоги від ЄС у 50 млн євро на фінансування заходів енергоефективності, що здійснюватимуться ОСББ за правилами Фонду енергоефективності цього року, а також можливість додатково залучити ще 50 млн євро на фінансування заходів у 2019 році.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2018 передбачає 2 млрд грн на енергоефективність
Г.Зубко нагадав, що наприкінці року уряд затвердив статут Фонду енергоефективності та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті 2018 року. Це дозволяє почати процес запуску та роботи Фонду енергоефективності.
Він також наголосив, що вже прийняті всі необхідні закони для запуску Фонду енергоефективності, і Мінрегіон наразі працює над їх імплементацією.
“Реперні точки для нашої подальшої співпраці з ЄС: кадровий відбір керівників та членів наглядової ради Фонду ЕЕ, створення необхідних IT-систем (реєстрів енергоаудиторів, сертифікатів енергоефективності, моніторингу результатів впроваджених енергоефективних заходів), а також публічної платформи з надання послуг енергоаудиту, що забезпечить прозорість та відкритість всіх процедур в рамках роботи Фонду”, — зазначив урядовець.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент схвалив ратифікацію угоди з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК
Нагадаємо, на фінансування заходів енергоефективності, що здійснюватимуться ОСББ за правилами Фонду енергоефективності, у 2018 році у Держбюджеті передбачене фінансування у розмірі 1,6 млрд грн.