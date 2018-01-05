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Соглашение с ЕС о софинансировании Фонда энергоэффективности подпишут в начале года - Зубко

Киев • УНН

 • 9112 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Подписание соглашения между Украиной и ЕС по финансированию энергоэффективности состоится в начале года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, передает УНН.

Соглашение с ЕС о софинансировании Фонда энергоэффективности подпишут в начале года - Зубко

"Украина и Евросоюз на финальной стадии подписания соглашения о сотрудничестве по софинансированию Фонда энергоэффективности. Планируем в начале года ее подписать", - сказал Г.Зубко.

По его словам, подписание соглашения открывает доступ к ресурсу безвозвратной донорской помощи от ЕС в 50 млн евро на финансирование мероприятий энергоэффективности, которые будут осуществляться ОСМД по правилам Фонда энергоэффективности этого года, а также дополнительно привлечь еще 50 млн евро на финансирование мероприятий в 2019 году.

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Г.Зубко напомнил, что в конце года правительство утвердило устав Фонда энергоэффективности и механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете 2018 года. Это позволяет начать процесс запуска и работы Фонда энергоэффективности.

Он также отметил, что уже приняты все необходимые законы для запуска Фонда энергоэффективности, и Минрегион сейчас работает над их имплементацией.

"Реперные точки для нашего дальнейшего сотрудничества с ЕС: кадровый отбор руководителей и членов наблюдательного совета Фонда ЭЭ, создание необходимых IT-систем (реестров энергоаудиторов, сертификатов энергоэффективности, мониторинга результатов внедренных энергоэффективных мероприятий), а также публичной платформы по предоставлению услуг энергоаудита, что обеспечит прозрачность и открытость всех процедур в рамках работы Фонда", - отметил чиновник.

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Напомним, на финансирование мероприятий энергоэффективности, которые будут осуществляться ОСМД по правилам Фонда энергоэффективности, в 2018 году в Госбюджете предусмотрено финансирование в размере 1,6 млрд грн.

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