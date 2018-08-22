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Угоду про визнання вини Германом у справі Бабченка направили до суду - Грицак

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. До суду направлена угода про визнання вини Борисом Германом, підозрюваним в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

Угоду про визнання вини Германом у справі Бабченка направили до суду - Грицак

“Справа Бабченка перебуває в суді. Герман справді підписав угоду зі слідством. Встановлена його вина, встановлена вина й інших осіб, причетних до цього злочину. Я переконаний, що найближчим часом відбудуться судові слухання”, — розповів він.

Водночас, за словами Грицака, спецслужба вживає всіх заходів для встановлення усіх причетних до замовлення цього злочину.

“Але як ми обіцяли — російський слід і російські гроші — все в цій справі буде”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 21 серпня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Борис Герман готовий піти на угоду зі слідством, але вона ще не затверджена судом.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.

Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).

Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного стосунку.

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