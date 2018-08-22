Соглашение о признании вины Германом по делу Бабченко направили в суд - Грицак

"Дело Бабченко находится в суде. Герман действительно подписал соглашение со следствием. Установлена ​​его вина, установлена ​​вина и других лиц, причастных к этому преступлению. Я убежден, что в ближайшее время состоятся судебные слушания", - рассказал он.

Однако, по словам Грицака, спецслужба принимает все меры для установления всех причастных к заказу этого преступления.

"Но как мы обещали - российский след и российские деньги - все в этом деле будет", - добавил он.

Как сообщал УНН, 21 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Борис Герман готов пойти на сделку со следствием, но она еще не утверждена судом.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийству.

В частности, был задержан вероятный организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г". Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта).

Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.