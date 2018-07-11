Угоди на ринку житлової нерухомості стали масштабнішими - експерт

"Зараз клієнти стали вибирати трохи дорожчі квартири. Якщо в 2017 році це були 30, 40, 50, 70 і десь до 100 тис. дол. квартири, то зараз стали більшими угоди. Стали купувати і за 160, тобто моральний поріг трохи підвищився, підвищився чек покупки", - розповів Кудояр.

Тим не менш, за його словами, активність на ринку зараз дещо знизилася. У той же час, він зазначив, що будується багато житлових комплексів, серед яких є і масштабні проекти.

Крім того, експерт відзначає, що ціни на квадратні метри в новобудовах будуть рости, адже ростуть витрати забудовників. Хоча значного подорожчання Кудояр не очікує.

Нагадаємо, що в середньому вартість житла в новобудовах зросла на 15%. Такі дані озвучив президент Холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір. У той же час він зазначив, що середнє подорожчання будматеріалів становило 30%.