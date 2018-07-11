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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47902 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104963 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126659 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134048 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170144 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153745 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141415 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Сделки на рынке жилой недвижимости стали крупнее – эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. На рынке жилой недвижимости выросла доля крупных сделок – свыше 100 тысяч долларов. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

“Сейчас клиенты стали выбирать чуть дороже квартиры. Если в 2017 году это были 30, 40, 50, 70 и где-то до 100 тыс. долл. квартиры, то сейчас стали крупнее сделки. Стали покупать и за 160, то есть моральный порог немного повысился, повысился чек покупки”, — рассказал Кудояр.

Все же, по его словам, активность на рынке сейчас немного снизилась. В тоже время, он отметил, что строится много жилых комплексов, среди которых есть и масштабные проекты.

Кроме того, эксперт отмечает, что цены на квадратные метры в новостройках будут расти, ведь растут затраты застройщиков. Хотя значительного подорожания Кудояр не ожидает.

Напомним, что в среднем стоимость жилья в новостройках выросла на 15%. Такие данные озвучил президент Холдинговой компании “Киевгорстрой” Игорь Кушнир. В тоже время он отметил, что среднее подорожание стройматериалов составило 30%. 

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