Сделки на рынке жилой недвижимости стали крупнее – эксперт

“Сейчас клиенты стали выбирать чуть дороже квартиры. Если в 2017 году это были 30, 40, 50, 70 и где-то до 100 тыс. долл. квартиры, то сейчас стали крупнее сделки. Стали покупать и за 160, то есть моральный порог немного повысился, повысился чек покупки”, — рассказал Кудояр.

Все же, по его словам, активность на рынке сейчас немного снизилась. В тоже время, он отметил, что строится много жилых комплексов, среди которых есть и масштабные проекты.

Кроме того, эксперт отмечает, что цены на квадратные метры в новостройках будут расти, ведь растут затраты застройщиков. Хотя значительного подорожания Кудояр не ожидает.

Напомним, что в среднем стоимость жилья в новостройках выросла на 15%. Такие данные озвучил президент Холдинговой компании “Киевгорстрой” Игорь Кушнир. В тоже время он отметил, что среднее подорожание стройматериалов составило 30%.