Угода з ЄІБ допоможе розвивати громадський транспорт в Україні - І.Луценко

"Минулого тижня профільними комітетами було розглянуто і рекомендовано ухвалити внесені Президентом України відповідні проекти законів 0139 "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, суть якого у залученні коштів у розмірі 200 млн євро для забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку міського громадського транспорту в Україні", - сказала І.Луценко.

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Вона зазначила, що на сьогодні зношеність громадського транспорту складає 87%, а "екологічна забрудненість від такого транспорту катастрофічна".