Угода з ЄІБ допоможе розвивати громадський транспорт в Україні - І.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Поточного пленарного тижня парламенту пропонується ухвалити проект закону про "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком", який дозволить залучити 200 млн євро інвестицій на розвиток громадського транспорту. Про це на сьогоднішньому засіданні погоджувальної ради повідомила представник Президента в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня профільними комітетами було розглянуто і рекомендовано ухвалити внесені Президентом України відповідні проекти законів 0139 "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, суть якого у залученні коштів у розмірі 200 млн євро для забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку міського громадського транспорту в Україні", - сказала І.Луценко.
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Вона зазначила, що на сьогодні зношеність громадського транспорту складає 87%, а "екологічна забрудненість від такого транспорту катастрофічна".