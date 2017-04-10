Договор с ЕИБ поможет развивать общественный транспорт в Украине - И.Луценко

"На прошлой неделе профильными комитетами было рассмотрено и рекомендовано принять внесенные Президентом Украины соответствующие проекты законов 0139" О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, суть которого в привлечении средств в размере 200 млн евро для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития городского общественного транспорта в Украине", - сказала И.Луценко.

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Она отметила, что на сегодня изношенность общественного транспорта составляет 87%, а "экологическая загрязненность от такого транспорта катастрофическая".