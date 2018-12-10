УДО звільнили військовослужбовця через підозру у "зливі" інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Управлінні державної охорони України було проведене службове розслідування з метою встановлення факту можливої причетності військовослужбовців охоронного відомства до поширення в одній із соціальних мереж інформації з автоматизованої інформаційно-пошукової системи (АІПС) Міністерства внутрішніх справ України. за результатами службового розслідування звільнено військовослужбовця. Про це УНН повідомили в Управлінні державної охорони України.
"За результатами службового розслідування в УДО України звільнено одного військовослужбовця за неналежне виконання службових обов’язків", - сказано у повідомлені.
В Управлінні державної охорони України направили зібрані в ході службового розслідування матеріали до Військової прокуратури України з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
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Як повідомляв УНН, команда УДО перемогла на Чемпіонаті світу з багатоборства тілоохоронців “Bodyguard-2018”.