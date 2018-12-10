УГО уволили военнослужащего по подозрению в "сливе" информации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное расследование с целью установления факта возможной причастности военнослужащих охранного ведомства к распространению в одной из социальных сетей информации с автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) Министерства внутренних дел Украины. По результатам служебного расследования уволено военнослужащего. Об этом сообщили УНН в Управлении государственной охраны Украины.
"По результатам служебного расследования в УГО Украины уволенно одного военнослужащего за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
В Управлении государственной охраны Украины направили собранные в ходе служебного расследования материалы в Военную прокуратуру Украины с целью приобщения их к материалам уголовного производства.
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Как сообщал УНН, команда УГО победила на Чемпионате мира по многоборью телохранителей "Bodyguard-2018".