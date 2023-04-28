Удар рф по Умані: кількість жертв зросла до 11
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок нічного удару російських військ по Умані у Черкаській області загинуло вже 11 людей, повідомили у МВС України у Telegram, пише УНН.
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"Умань. Останні новини станом на 12:00. Загинуло 11 наших громадян, 9 осіб госпіталізовано", - повідомили у МВС.
Деталі
Зі слів голови МВС Ігоря Клименка, на місці трагедії розгорнуто оперативний штаб і намети, де громадяни із сусідніх будинків і будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати, поки місцева влада надасть їм місця для тимчасового притулку. Наразі місцева влада, за його даними, забезпечила усіх продуктами харчування. Окрім того, працює телефон гарячої лінії, куди можуть звернутися рідні та близькі тих громадян, які проживали у постраждалому будинку, додав Клименко.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.