Удар рф по Умани: количество жертв возросло до 11

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате ночного удара российских войск по Умани в Черкасской области погибло уже 11 человек, сообщили в МВД Украины в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Умань. Последние новости по состоянию на 12:00. Погибло 11 наших граждан, 9 человек госпитализированы", - сообщили в МВД.

Детали

По словам главы МВД Игоря Клименко, на месте трагедии развернут оперативный штаб и палатки, где граждане из соседних домов и дома, который пострадал больше всего, могут переждать, пока местные власти предоставят им места для временного убежища. Сейчас местные власти, по его данным, обеспечили всех продуктами питания. Кроме того, работает телефон горячей линии, куда могут обратиться родные и близкие тех граждан, которые проживали в пострадавшем доме, добавил Клименко.

Дополнение

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживали 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.

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