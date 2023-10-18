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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Удар по Запоріжжю: поліція опублікувала кадри порятунку постраждалого з-під завалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. МВС оприлюднило відео порятунку постраждалого з-під завалів у будинку в Запоріжжі, куди вночі влучила російська ракета. Унаслідок удару, попередньо, загинули двоє людей, троє травмовані. Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери, передає УНН.

Удар по Запоріжжю: поліція опублікувала кадри порятунку постраждалого з-під завалів

Деталі

Зазначається, що під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.

На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку. 

Контекст

Сьогодні вночі армія країни-окупанта нанесла 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок. Унаслідок ворожої атаки зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

Українські Національні Новини

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