Удар по Запоріжжю: поліція опублікувала кадри порятунку постраждалого з-під завалів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. МВС оприлюднило відео порятунку постраждалого з-під завалів у будинку в Запоріжжі, куди вночі влучила російська ракета. Унаслідок удару, попередньо, загинули двоє людей, троє травмовані. Деблокували та надавали допомогу постраждалим поліцейські-парамедики, рятувальники та волонтери, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.
На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.
Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку.
Контекст
Сьогодні вночі армія країни-окупанта нанесла 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з них влучила у багатоповерховий будинок. Унаслідок ворожої атаки зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.