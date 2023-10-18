Удар по Запорожью: полиция опубликовала кадры спасения пострадавшего из-под завалов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. МВД обнародовало видео спасения пострадавшего из-под завалов в доме в Запорожье, куда ночью попала российская ракета. В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы. Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, спасатели и волонтеры, передает УНН.
Детали
Отмечается, что под завалами могут находиться еще трое жителей дома.
На месте происшествия работают все профильные службы. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
Профильные службы эвакуировали около 50 жителей дома.
Контекст
Сегодня ночью армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью. Один из них попал в многоэтажный дом. В результате вражеской атаки разрушен под’подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи.