Удар по Запорожью: полиция опубликовала кадры спасения пострадавшего из-под завалов

Детали

Отмечается, что под завалами могут находиться еще трое жителей дома.

На месте происшествия работают все профильные службы. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Профильные службы эвакуировали около 50 жителей дома.

Контекст

Сегодня ночью армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью. Один из них попал в многоэтажный дом. В результате вражеской атаки разрушен под’подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи.