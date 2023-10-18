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Удар по Запорожью: полиция опубликовала кадры спасения пострадавшего из-под завалов

Киев • УНН

 • 1174828 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. МВД обнародовало видео спасения пострадавшего из-под завалов в доме в Запорожье, куда ночью попала российская ракета. В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы. Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, спасатели и волонтеры, передает УНН.

Удар по Запорожью: полиция опубликовала кадры спасения пострадавшего из-под завалов

Детали

Отмечается, что под завалами могут находиться еще трое жителей дома.

На месте происшествия работают все профильные службы. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Профильные службы эвакуировали около 50 жителей дома. 

Контекст

Сегодня ночью армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью. Один из них попал в многоэтажный дом. В результате вражеской атаки разрушен под’подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи.

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