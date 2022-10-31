Удар по енергооб'єкту в Чернівецькій області: голова ОВА назвав пошкодження "критичними"

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"Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загоряння. (...) На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує", – сказав Запаранюк.

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Пожежу вже локалізували. За словами голови ОВА, восьмеро людей дістали порізи, медичної допомоги вони не потребують.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. По країні ввели екстрені відключення електроенергії.