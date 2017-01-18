Учора завершився контракт головного лікаря "Охматдиту" - У.Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Учора закінчився контракт головного лікаря лікарні "Охматдит" Юрія Гладуша. Про це повідомила на брифінгу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
"Головний лікар ("Охматдиту" - ред.), який вже був на роботі більше 13 років, його контракт завершився вчора. Ми два місяці тому його поінформували, що ми, замість призначувати від Міністерства нового головного лікаря, будемо мати конкурс", - сказала в.о. міністра.
У.Супрун наголосила, що головні лікарі МОЗ обиратимуться через відкритий конкурс.
"Головний лікар Юрій Гладуш може подаватися на конкурс так само як і всі інші. Але сьогодні приступила до виконання обов'язків (головного лікаря "Охматдиту" - ред.) один з його начмедів", - сказала в.о. міністра.
При цьому У.Супрун уточнила, що Ю.Гладуш, в якого вчора закінчився контракт на посаді головного лікаря "Охматдиту", працює на чверть ставки і МОЗ не дозволено його призначити виконуючим обов'язки.
Раніше Уляна Супрун повідомила, що на сьогодні українці більшу половину загальних витрат на охорону здоров’я оплачують з власної кишені.