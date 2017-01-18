Учора завершився контракт головного лікаря "Охматдиту" - У.Супрун

"Головний лікар ("Охматдиту" - ред.), який вже був на роботі більше 13 років, його контракт завершився вчора. Ми два місяці тому його поінформували, що ми, замість призначувати від Міністерства нового головного лікаря, будемо мати конкурс", - сказала в.о. міністра.

У.Супрун наголосила, що головні лікарі МОЗ обиратимуться через відкритий конкурс.

"Головний лікар Юрій Гладуш може подаватися на конкурс так само як і всі інші. Але сьогодні приступила до виконання обов'язків (головного лікаря "Охматдиту" - ред.) один з його начмедів", - сказала в.о. міністра.

При цьому У.Супрун уточнила, що Ю.Гладуш, в якого вчора закінчився контракт на посаді головного лікаря "Охматдиту", працює на чверть ставки і МОЗ не дозволено його призначити виконуючим обов'язки.

Раніше Уляна Супрун повідомила, що на сьогодні українці більшу половину загальних витрат на охорону здоров’я оплачують з власної кишені.