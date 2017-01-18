Вчера закончился контракт главного врача "Охматдета" - У.Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Вчера закончился контракт главного врача больницы "Охматдет" Юрия Гладуша. Об этом сообщила на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.
"Главный врач ("Охматдета" - ред.), который уже был на работе более 13 лет, его контракт завершился вчера. Мы два месяца назад ему сообщили, что мы, вместо назначения Министерством нового главного врача, будем иметь конкурс", - сказала и.о. министра.
У.Супрун подчеркнула, что главные врачи Минздрава будут выбираться через открытый конкурс.
"Главный врач Юрий Гладуш может подаваться на конкурс так же как и все остальные. Но сегодня приступила к исполнению обязанностей (главного врача "Охматдета" - ред.) один из его начмедов", - сказала и.о. министра.
При этом У.Супрун уточнила, что Ю.Гладуш, у которого вчера закончился контракт в должности главного врача "Охматдета", работает на четверть ставки и Минздраву не разрешено его назначить исполняющим обязанности.
Ранее Ульяна Супрун сообщила, что на сегодня украинцы больше половины общих расходов на здравоохранение оплачивают из собственного кармана.