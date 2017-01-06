Учора на маріупольському напрямку бойові дії тривали по всій лінії фронту – Міноборони

"Обстріли тривали по всій лінії зіткнення – від Красногоровки і Мар’їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне й Широкине на узбережжі Азовського моря. Майже всі провокації супроводжувалися вогнем з легкої зброї, і лише пізно вночі противник випустив 5 мінометних снарядів в районі Мар’їнки", - сказав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто не загинув, проте одного бійця було поранено в районі Новозванівки.