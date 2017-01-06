Учора на маріупольському напрямку бойові дії тривали по всій лінії фронту – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку обстріли тривали по всій лінії фронту і супроводжувалися вогнем з легкої зброї, лише вночі бойовики застосували міномети в районі Мар'їнки. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Обстріли тривали по всій лінії зіткнення – від Красногоровки і Мар’їнки на півночі через Новотроїцьке, Павлопіль і Гнутове до сіл Водяне й Широкине на узбережжі Азовського моря. Майже всі провокації супроводжувалися вогнем з легкої зброї, і лише пізно вночі противник випустив 5 мінометних снарядів в районі Мар’їнки", - сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто не загинув, проте одного бійця було поранено в районі Новозванівки.