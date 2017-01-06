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Вчера на мариупольском направлении боевые действия продолжались по всей линии фронта - Минобороны

Вчера на мариупольском направлении боевые действия продолжались по всей линии фронта - Минобороны

Киев • УНН

 • 7266 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении обстрелы продолжались по всей линии фронта и сопровождались огнем из стрелкового оружия, и только ночью боевики применили минометы в районе Марьинки. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Обстрелы продолжались по всей линии соприкосновения - от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сел Водяное и Широкино на побережье Азовского моря. Почти все провокации сопровождались огнем из стрелкового оружия, и только поздно ночью противник выпустил 5 минометных снарядов в районе Марьинки ", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто не погиб, однако один боец  был ранен  в районе Новозвановки.

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