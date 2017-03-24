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Учня прикарпатського військового ліцею засудили за вбивство однолітка

Учня прикарпатського військового ліцею засудили за вбивство однолітка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На Прикарпатті за вбивство учня військового ліцею до дев'яти років ув’язнення засудили його однолітка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Вироком суду колишнього ліцеїста визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці листопада 2015 року на ґрунті неприязних відносин один із учнів Надвірнянського військово-спортивно ліцею наніс іншому цілеспрямований удар в область серця. Внаслідок цього 14-річний хлопець помер на місці. Трагедія трапилась у спальному приміщенні ліцею.

В ході судового розгляду також встановлено, що правопорушення учень вчинив перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв УНН, четверо киян отримали ножові поранення під час бійки.

Українські Національні Новини

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