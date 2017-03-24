Учня прикарпатського військового ліцею засудили за вбивство однолітка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Прикарпатті за вбивство учня військового ліцею до дев'яти років ув’язнення засудили його однолітка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Вироком суду колишнього ліцеїста визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та засуджено до дев'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в кінці листопада 2015 року на ґрунті неприязних відносин один із учнів Надвірнянського військово-спортивно ліцею наніс іншому цілеспрямований удар в область серця. Внаслідок цього 14-річний хлопець помер на місці. Трагедія трапилась у спальному приміщенні ліцею.
В ході судового розгляду також встановлено, що правопорушення учень вчинив перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.
Як повідомляв УНН, четверо киян отримали ножові поранення під час бійки.