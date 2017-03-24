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Ученика Надвирнянского военно-спортивно лицея осудили за убийство сверстника

Ученика Надвирнянского военно-спортивно лицея осудили за убийство сверстника

Киев • УНН

 • 9820 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. На Прикарпатье за ​​убийство ученика военного лицея к девяти годам заключения приговорили его сверстника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Приговором суда бывшего лицеиста признали виновным в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Напомним, в конце ноября 2015 года на почве неприязненных отношений один из учеников Надвирнянского военно-спортивно лицея нанес другому целенаправленный удар в область сердца. В результате 14-летний парень скончался на месте. Трагедия случилась в спальном помещении лицея.

В ходе судебного разбирательства также установлено, что правонарушение ученик совершил находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНН, четверо киевлян получили ножевые ранения во время драки.

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