Учнів та вчителів евакуювали зі школи на Вінниччині через розпилення газового балончика

Десятьох учнів, які поскаржились на печіння в горлі та головний біль, було доставлено до обласної дитячої лікарні для огляду.

Між другим та третім поверхом поліцейські виявили порожній балончик від перцевого газу. Працівники поліції встановлюють усі обставини події та осіб учнів, причетних до неї.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), за що передбачено покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у 2016-му році більше 20 учнів у Вінниці госпіталізували через розпилення газового балончику.