Учеников и учителей эвакуировали из школы в Винницкой области из-за распыления газового баллончика

Десять учащихся, которые пожаловались на жжение в горле и головную боль, были доставлен в областную детскую больницу для осмотра.

Между вторым и третьим этажом полицейские обнаружили пустой баллончик от перцового газа. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и лица учеников, причастных к ней.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), за что предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в 2016-м году более 20 учеников в Виннице госпитализировали из-за распыления газового баллончика.