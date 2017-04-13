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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113091 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171534 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126152 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122724 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115748 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Учеников и учителей эвакуировали из школы в Винницкой области из-за распыления газового баллончика

Учеников и учителей эвакуировали из школы в Винницкой области из-за распыления газового баллончика

Киев  •  УНН

 • 9986 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Около 500 учеников и учителей эвакуировали в Вороновицкой школе №1 из-за распыления газового баллончика, передает УНН-Центр со ссылкой на ГУ ЧП Винницкой области.

Десять учащихся, которые пожаловались на жжение в горле и головную боль, были доставлен в областную детскую больницу для осмотра.

Между вторым и третьим этажом полицейские обнаружили пустой баллончик от перцового газа. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и лица учеников, причастных к ней.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), за что предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в 2016-м году более 20 учеников в Виннице госпитализировали из-за распыления газового баллончика.

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