Учні згорілої школи на Рівненщині вчитимуться в сусідньому селі

За його словами, рішення відновлювати школу, якій понад 80 років, відхилене.

“Під навчальний заклад маємо реконструювати сільський клуб. Орієнтовна вартість робіт — 1,5 млн грн. Наразі йде процес оформлення технічної документації для цього”, — зауважив керівник області.

Як повідомляв УНН, у понеділок, 17 квітня, в селі Слобідка згоріла єдина школа. За попередніми висновками, сталося замикання проводки. Учителі та селяни встигли винести меблі та шкільні журнали з палаючого приміщення.