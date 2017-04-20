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Учні згорілої школи на Рівненщині вчитимуться в сусідньому селі

Київ • УНН

 • 7707 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Учні з села Слобідка Острозького району, яка повністю згоріла, навчальний рік завершать у сусідньому селі Межиріч. Туди 38 дітей будуть підвозити автобусом, повідомив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, передає УНН.

За його словами, рішення відновлювати школу, якій понад 80 років, відхилене.

“Під навчальний заклад маємо реконструювати сільський клуб. Орієнтовна вартість робіт — 1,5 млн грн. Наразі йде процес оформлення технічної документації для цього”, — зауважив керівник області.

Як повідомляв УНН, у понеділок, 17 квітня, в селі Слобідка згоріла єдина школа. За попередніми висновками, сталося замикання проводки. Учителі та селяни встигли винести меблі та шкільні журнали з палаючого приміщення.

Українські Національні Новини

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