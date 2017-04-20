Учеников сгоревшей школы в Ровенской области переведут в другую

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36465 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101116 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153848 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115377 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115898 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112193 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104044 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106992 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152949 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Учеников сгоревшей школы в Ровенской области переведут в другую

Учеников сгоревшей школы в Ровенской области переведут в другую

Киев  •  УНН

 • 7705 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ученики из села Слободка Острожского района, которая полностью сгорела, учебный год завершат в соседнем селе Междуречье. Туда 38 детей будут подвозить автобусом, сообщил председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко, передает УНН.

По его словам, решение восстанавливать школу, которой более 80 лет, отклонено.

“В учебное заведение должны реконструировать сельский клуб. Ориентировочная стоимость работ — 1,5 млн грн. Сейчас идет процесс оформления технической документации для этого”, — отметил руководитель области.

Как сообщал УНН, в понедельник, 17 апреля, в селе Слободка сгорела единственная школа. По предварительным выводам, произошло замыкание проводки. Учителя и местные жители успели вынести мебель и школьные журналы из горящего помещения.

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