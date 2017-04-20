Учеников сгоревшей школы в Ровенской области переведут в другую

По его словам, решение восстанавливать школу, которой более 80 лет, отклонено.

“В учебное заведение должны реконструировать сельский клуб. Ориентировочная стоимость работ — 1,5 млн грн. Сейчас идет процесс оформления технической документации для этого”, — отметил руководитель области.

Как сообщал УНН, в понедельник, 17 апреля, в селе Слободка сгорела единственная школа. По предварительным выводам, произошло замыкание проводки. Учителя и местные жители успели вынести мебель и школьные журналы из горящего помещения.