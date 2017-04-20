Учеников сгоревшей школы в Ровенской области переведут в другую
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ученики из села Слободка Острожского района, которая полностью сгорела, учебный год завершат в соседнем селе Междуречье. Туда 38 детей будут подвозить автобусом, сообщил председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко, передает УНН.
По его словам, решение восстанавливать школу, которой более 80 лет, отклонено.
“В учебное заведение должны реконструировать сельский клуб. Ориентировочная стоимость работ — 1,5 млн грн. Сейчас идет процесс оформления технической документации для этого”, — отметил руководитель области.
Как сообщал УНН, в понедельник, 17 апреля, в селе Слободка сгорела единственная школа. По предварительным выводам, произошло замыкание проводки. Учителя и местные жители успели вынести мебель и школьные журналы из горящего помещения.