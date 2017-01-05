Учені знову засумнівалися щодо паузи у глобальному потеплінні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В учених з’явилися нові сумніви щодо теорії про сповільнення глобального потепління на початку XXI століття, передає УНН з посиланням на BBC.
Нове дослідження підтвердило, що температура океанів зросла удвічі більше, ніж вважалося раніше.
Однак науковці стверджують, що старі дані, які наводили на думку про паузу в потеплінні, базувалися на помилковій інтерепретаціх даних, отриманих від суден і буїв в океанах.
Нові знахідки підтримують суперечливе дослідження 2015 року, яке також твердило, що світ у 1998-2014 роках ставав теплішим.
Тоді ці висновки різко критикували ті, хто скептично ставиться до кліматичних змін.
Ідею про паузу в потеплінні підтримували, зокрема, у Міжурядовій панелі зі зміни клімату - органом, створеним за сприяння ООН.