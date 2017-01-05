Ученые вновь усомнились относительно паузы в глобальном потеплении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. У ученых появились новые сомнения в теории о замедлении глобального потепления в начале XXI века, передает УНН со ссылкой на BBC.
Новое исследование подтвердило, что температура океанов выросла вдвое больше, чем считалось ранее.
Однако ученые утверждают, что старые данные, которые наводили на мысль о паузе в потеплении, базировались на ошибочной интерпретации данных, полученных от судов и буев в океанах.
Новые находки поддерживают противоречивое исследование 2015 года, которое также утверждало, что мир в 1998-2014 годах становился теплее.
Тогда эти выводы резко критиковали те, кто скептически относится к климатическим изменениям.
Идею о паузе в потеплении поддерживали, в частности, в Межправительственной панели по изменению климата - органе, созданным при содействии ООН.