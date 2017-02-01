Учені знайшли протеїн у кістках динозавра віком 200 млн років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Усередині скам'янілої кістки динозавра, що жив, як вважають, приблизно 195 мільйонів років тому, були знайдені стародавні протеїни, передає УНН з посиланням на ВВС.
Раніше зразки, що були в розпорядженні вчених, відносили до більш пізнього періоду, ближчому на 100 мільйонів років.
Учені також виявили сліди мінералу, який, ймовірно, надійшов з крові динозавра, що жив на початку Юрського періоду.
М’які тканини забезпечують нове розуміння біології динозаврів і того, як вони розвивалися. Частини м’яких тканин рідко зберігаються протягом такого довгого часу, як правило кістки і зуби тварин поступово перетворюється в камінь.
Досі вважалося неможливим, щоб білок міг зберігатися протягом такого тривалого терміну.
Як повідомляв УНН, у М’янмі в шматку бурштину знайшли частину хвоста динозавра.