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Учені знайшли протеїн у кістках динозавра віком 200 млн років

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Усередині скам'янілої кістки динозавра, що жив, як вважають, приблизно 195 мільйонів років тому, були знайдені стародавні протеїни, передає УНН з посиланням на ВВС.

Раніше зразки, що були в розпорядженні вчених, відносили до більш пізнього періоду, ближчому на 100 мільйонів років.

Учені також виявили сліди мінералу, який, ймовірно, надійшов з крові динозавра, що жив на початку Юрського періоду.

М’які тканини забезпечують нове розуміння біології динозаврів і того, як вони розвивалися. Частини м’яких тканин рідко зберігаються протягом такого довгого часу, як правило кістки і зуби тварин поступово перетворюється в камінь.

Досі вважалося неможливим, щоб білок міг зберігатися протягом такого тривалого терміну.

Як повідомляв УНН, у М’янмі в шматку бурштину знайшли частину хвоста динозавра.

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