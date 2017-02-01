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Ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет

Ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет

Киев • УНН

 • 11529 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Внутри окаменелой кости динозавра, жившего, как полагают, примерно 195 млн лет назад, были найдены древние протеины, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Ранее образцы, которые были в распоряжении ученых, относили к более позднему периоду, близкому на 100 млн лет.

Ученые также обнаружили следы минерала, который, вероятно, поступил из крови динозавра, жившего в начале Юрского периода.

Мягкие ткани обеспечивают новое понимание биологии динозавров и того, как они развивались. Части мягких тканей редко сохраняются в течение такого долгого времени, как правило кости и зубы животных постепенно превращается в камень.

До сих пор считалось невозможным, чтобы белок мог сохраняться в течение такого длительного срока.

Как сообщал УНН, в Мьянме в куске янтаря нашли часть хвоста динозавра.

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