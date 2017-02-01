Ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Внутри окаменелой кости динозавра, жившего, как полагают, примерно 195 млн лет назад, были найдены древние протеины, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Ранее образцы, которые были в распоряжении ученых, относили к более позднему периоду, близкому на 100 млн лет.
Ученые также обнаружили следы минерала, который, вероятно, поступил из крови динозавра, жившего в начале Юрского периода.
Мягкие ткани обеспечивают новое понимание биологии динозавров и того, как они развивались. Части мягких тканей редко сохраняются в течение такого долгого времени, как правило кости и зубы животных постепенно превращается в камень.
До сих пор считалось невозможным, чтобы белок мог сохраняться в течение такого длительного срока.
Как сообщал УНН, в Мьянме в куске янтаря нашли часть хвоста динозавра.