Учені виявили екзопланету, газовий хвіст якої в 18 разів перевищує розмір Юпітера
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Учені виявили, що екзопланета HAT-P-32 b втрачає свою атмосферу через близькість до своєї зірки. Також її газовий хвіст в 18 разів перевищує розмір Юпітера. Науковці вважають, що HAT-P-32 b втрачає атмосферу вже мільярди років, повідомляє Space.com, пише УНН.
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Учені виявили гігантську екзопланету, розташовану в 950 світлових роках від Землі, яка втрачає свою атмосферу. Атмосфера планети, відомої як HAT-P-32 b, складається з гелію та водню.
Планета обертається дуже близько до своєї зірки, що змушує атмосферу зірки нагрівати планету до температури понад 1500 градусів за Цельсієм. Це тепло розширює атмосферу планети, і деякий газ витікає в космос.
Учені спостерігали за втратою атмосфери планети за допомогою телескопів із Землі. Та виявили, що навколо планети утворився величезний газовий хвіст, який у 18 разів перевищує розмір Юпітера.
Науковці вважають, що HAT-P-32 b втрачає атмосферу вже мільярди років. Однак, оскільки зірка, навколо якої обертається планета, має відносно короткий термін життя, вона зрештою згорить і поглине планету.
Дослідники сподіваються, що вивчення HAT-P-32 b допоможе їм краще зрозуміти, як атмосфери екзопланет еволюціонують з часом.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що вчені вперше спостерігали, як зірка, що "помирає", поглинає планету, що дає уявлення про очікувану долю Землі приблизно через п'ять мільярдів років.