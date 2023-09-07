Ученые обнаружили экзопланету, газовый хвост которой в 18 раз превышает размер Юпитера

Детали

Ученые обнаружили гигантскую экзопланету, расположенную в 950 световых годах от Земли, которая теряет свою атмосферу. Атмосфера планеты, известной как HAT-P-32 b, состоит из гелия и водорода.

Планета вращается очень близко к своей звезде, что заставляет атмосферу звезды нагревать планету до температуры более 1500 градусов по Цельсию. Это тепло расширяет атмосферу планеты, и некоторый газ утекает в космос.

Ученые наблюдали за потерей атмосферы планеты с помощью телескопов с Земли. И обнаружили, что вокруг планеты образовался огромный газовый хвост, который в 18 раз превышает размер Юпитера.

Ученые считают, что HAT-P-32 b теряет атмосферу уже миллиарды лет. Однако, поскольку звезда, вокруг которой вращается планета, имеет относительно короткий срок жизни, она в конце концов сгорит и поглотит планету.

Исследователи надеются, что изучение HAT-P-32 b поможет им лучше понять, как атмосферы экзопланет эволюционируют со временем.

Напомним

Ранее сообщалось, что ученые впервые наблюдали, как "умирающая" звезда поглощает планету, что дает представление об ожидаемой судьбе Земли примерно через пять миллиардов лет.