Учені розрахували, скільки алкоголю можна випивати за добу

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Учені визначили безпечну для організму добову норму алкоголю, передає УНН з посиланням на Moderate Drinking.

Згідно з даними дослідників, рамки помірного споживання алкоголю закінчуються 9 стандартними алкогольними напоями в тиждень для жінок, і 14 — для чоловіків.

Крім того, помірне вживання алкоголю означає обмеження швидкості споживання продукту.

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При цьому безпечна добова норма алкоголю включає в себе 150 мл вина, 350 мл пива і 45 мл міцних напоїв (понад 40%)

Відзначимо, що кращою українською горілкою року в 2018 році був визнаний бренд “Arctica”.

Також нагадаємо, що в Україні дорожчає алкоголь. Експерти вважають цей процес логічним і пояснюють, що обумовлений він дисбалансом цін на спиртне в Україні та ЄС.

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