Ученые рассчитали, сколько алкоголя можно выпивать в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Ученые определили безопасную для организма суточную норму алкоголя, передает УНН со ссылкой на Moderate Drinking.
Согласно данным исследователей, границы умеренного потребления алкоголя заканчиваются 9 стандартными алкогольными напитками в неделю для женщин, и 14 — для мужчин.
Кроме того, умеренное употребление алкоголя означает ограничение скорости потребления продукта.
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При этом безопасная суточная норма алкоголя включает в себя 150 мл вина, 350 мл пива и 45 мл крепких напитков (свыше 40%)
Отметим, что лучшей украинской водкой года в 2018 году был признан бренд “Arctica”.
Также напомним, что в Украине дорожает алкоголь. Эксперты считают этот процесс логичным и поясняют, что обусловлен он дисбалансом цен на спиртное в Украине и ЕС.