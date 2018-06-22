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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 24331 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 65985 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103766 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111722 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126143 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143400 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147102 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188194 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Ученые рассчитали, сколько алкоголя можно выпивать в сутки

Ученые рассчитали, сколько алкоголя можно выпивать в сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Ученые определили безопасную для организма суточную норму алкоголя, передает УНН со ссылкой на Moderate Drinking.

Согласно данным исследователей, границы умеренного потребления алкоголя заканчиваются 9 стандартными алкогольными напитками в неделю для женщин, и 14 — для мужчин.

Кроме того, умеренное употребление алкоголя означает ограничение скорости потребления продукта.

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При этом безопасная суточная норма алкоголя включает в себя 150 мл вина, 350 мл пива и 45 мл крепких напитков (свыше 40%)

Отметим, что лучшей украинской водкой года в 2018 году был признан бренд “Arctica”.

Также напомним, что в Украине дорожает алкоголь. Эксперты считают этот процесс логичным и поясняют, что обусловлен он дисбалансом цен на спиртное в Украине и ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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