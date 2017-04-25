Учасника незаконного збройного формування "КГБ ЛНР" засудили на Луганщині

"Апеляційний суд Луганської області виніс обвинувальний вирок учаснику незаконного збройного формування так званої "КГБ ЛНР", який приєднався до терористів у 2014 році. Суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

У 2015 році зловмисник таємно прибув до Дніпра, де був затриманий співробітниками СБУ. Під час обшуку оперативники спецслужби вилучили у нього споряджені гранати Ф-1 та набої калібру 7,62 мм.

Як повідомляв УНН 25 квітня, спеціальне розслідування щодо депутата "ЛНР" розпочали на Луганщині.

Також Україна зупинила подачу електроенергії в окуповану Луганщину.