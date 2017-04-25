Участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области

"Апелляционный суд Луганской области вынес обвинительный приговор участнику незаконного вооруженного формирования так называемого "КГБ ЛНР", который присоединился к террористам в 2014 году. Суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

В 2015 году злоумышленник тайно прибыл к Днепру, где был задержан сотрудниками СБУ. Во время обыска оперативники спецслужбы изъяли у него снаряженные гранаты Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

Как сообщал УНН 25 апреля, специальное расследование в отношении депутата "ЛНР" начали в Луганской области.

Также Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную часть Луганской области.