Участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36440 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101107 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153830 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115368 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115894 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112191 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104043 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106992 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103500 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152944 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области

Участника незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР" осудили в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 10847 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Апелляционный суд Луганской области вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы на срок 3,5 года участнику незаконного вооруженного формирования так называемой "КГБ ЛНР", который присоединился к террористам в 2014 году. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Апелляционный суд Луганской области вынес обвинительный приговор участнику незаконного вооруженного формирования так называемого "КГБ ЛНР", который присоединился к террористам в 2014 году. Суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

В 2015 году злоумышленник тайно прибыл к Днепру, где был задержан сотрудниками СБУ. Во время обыска оперативники спецслужбы изъяли у него снаряженные гранаты Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

Как сообщал УНН 25 апреля, специальное расследование в отношении депутата "ЛНР" начали в Луганской области.

Также Украина остановила подачу электроэнергии в оккупированную часть Луганской области.

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