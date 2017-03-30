Учасників злочинної групи викрили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 березня. УНН. Оперативники Кіровоградського обласного управління поліції викрили учасників злочинної групи з ознаками організованості. Про це повідомив керівник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.
“До групи входили 8 осіб, усі раніше судимі за розбійні напади, грабежі, незаконне зберігання зброї та наркотиків. Цього разу за кілька місяців злочинної діяльності особи „спромоглися“ скоїти низку розбоїв та крадіжок на території чотирьох областей. Організатором групи виступив 30-річний уродженець Кіровоградщини, який навіть під час перебування у в’язниці „заробляв“ собі гроші телефонними шахрайствами. Після звільнення, відповідно, зібрав компанію, разом із якою скоював тяжкі злочини. У такий спосіб зловмисникам вдалося „розжитися“ на суму, що сягає більше двох мільйонів гривень. Серед викраденого майна готівка, побутова та оргтехніка, годинники, золоті вироби”, — повідомили у поліції.
Під час обшуків у підозрюваних вилучено зброю та набої, рукавички і маски, особисті речі потерпілих. Арештовано п’ять автомобілів, у тому числі представницького класу, додали у поліції.
За цими фактами розпочато кримінальні провадження.
Нагадаємо, 30 березня протиправну діяльність організованої злочинної групи припинили правоохоронці.